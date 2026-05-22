Главная Хоккей Новости

Швеция — Италия, результат матча 22 мая 2026 года, счет 3:0, ЧМ по хоккею 2026

Швеция всухую обыграла сборную Италии в матче чемпионата мира — 2026
Сегодня, 22 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Италии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 3:0.

ЧМ-2026 . Группа B
22 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Грундстрём (Бреннстрём, Берглунд) – 09:09     2:0 Штенберг (Бьёрк, Рэймонд) – 19:27 (pp)     3:0 Штенберг (Бьёрк, Рэймонд) – 28:04    

На 10-й минуте нападающий сборной Швеции Карл Грундстрём забил первый гол. На 20-й минуте форвард Ивар Штенберг удвоил преимущество шведов. На 29-й минуте Штенберг забросил третью шайбу шведской команды, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Швеция и Италия выступают в группе B с командами Чехии, Норвегии, Дании, Словакии, Канады и Дании.

Канада чуть не проиграла сенсационному аутсайдеру, финны раздавили Латвию. Итоги дня на ЧМ
