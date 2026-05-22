Швеция всухую обыграла сборную Италии в матче чемпионата мира — 2026

Сегодня, 22 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Италии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 3:0.

На 10-й минуте нападающий сборной Швеции Карл Грундстрём забил первый гол. На 20-й минуте форвард Ивар Штенберг удвоил преимущество шведов. На 29-й минуте Штенберг забросил третью шайбу шведской команды, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Швеция и Италия выступают в группе B с командами Чехии, Норвегии, Дании, Словакии, Канады и Дании.