Сборная Финляндии одержала крупную победу над Великобританией на ЧМ-2026

Сегодня, 22 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Великобритании. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:0.

На первой минуте защитник сборной Финляндии Вилле Хейнола забил первый гол. На 29-й минуте Хейнола оформил дубль и удвоил преимущество финнов. На 32-й минуте защитник Микко Лехтонен забросил третью шайбу финской команды. На 59-й минуте защитник Хенри Йокихарью укрепил преимущество Финляндии, установив окончательный счёт — 4:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Финляндия и Великобритания выступают в группе А с командами Австрии, США, Латвии, Швейцарии, Германии и Венгрии.