Главная Хоккей Новости

Финляндия — Великобритания, результат матча 22 мая 2026 года, счет 4:0, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Финляндии одержала крупную победу над Великобританией на ЧМ-2026
Сегодня, 22 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Великобритании. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:0.

ЧМ-2026 . Группа A
22 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 0
Великобритания
1:0 Хейнола (Хелениус, Барков) – 00:58     2:0 Хейнола (Йокихарью, Хямеэнахо) – 28:30     3:0 Лехтонен (Рятю, Гранлунд) – 31:51     4:0 Йокихарью (Саариярви, Пульюярви) – 58:50    

На первой минуте защитник сборной Финляндии Вилле Хейнола забил первый гол. На 29-й минуте Хейнола оформил дубль и удвоил преимущество финнов. На 32-й минуте защитник Микко Лехтонен забросил третью шайбу финской команды. На 59-й минуте защитник Хенри Йокихарью укрепил преимущество Финляндии, установив окончательный счёт — 4:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Финляндия и Великобритания выступают в группе А с командами Австрии, США, Латвии, Швейцарии, Германии и Венгрии.

Канада чуть не проиграла сенсационному аутсайдеру, финны раздавили Латвию. Итоги дня на ЧМ
