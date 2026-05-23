Дмитрий Рябыкин отреагировал на признание Даниила Исаева MVP плей-офф КХЛ

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин заявил, что голкипер «Локомотива» Даниил Исаев феноменально сыграл в финале Кубка Гагарина — 2026. Ярославский клуб стал обладателем трофея второй год подряд.

— Можно ли утверждать, что огромный вклад в победу «Локомотива» и в прошлом году, и в нынешнем внёс Александр Радулов?
— Опять же, давайте возьмём шестой матч серии с «Авангардом», где «Локомотив» за 33 секунды до сирены сравнял счёт. Радулов и Шалунов — это два человека, которые спасли ту игру. Они за уши вытащили команду в седьмой матч, где от обоих тоже многое зависело.

— Вратарь Даниил Исаев по делу стал MVP плей-офф КХЛ?
— Я думаю, что в финале он сыграл феноменально. Даниил — большой профессионал, трудяга и фанатик своего дела, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»
