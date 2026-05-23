Рябыкин ответил на вопрос, может ли «Локомотив» выиграть третий подряд Кубок Гагарина

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин выразил мнение, что «Локомотив» может выиграть третий Кубок Гагарина подряд.

— Может ли «Локомотив» замахнуться на третий Кубок Гагарина подряд?

— Всё может быть, почему нет?

— В очередной раз доказано, что нужно много терпеть, прежде чем система начнёт приносить результат. Это так?

— Да. Такого не бывает, что всё появляется здесь и сразу. Существуют законы спорта. Работа проявляется со временем, день за днём, шаг за шагом. В итоге всё это выливается в желанный результат. Посмотрите, Никитин вернулся в ЦСКА и ему тоже понадобилось время, чтобы подстроить под себя команду. Если руководство не готово ждать, то ни о каком чемпионстве не может идти и речи. Нашим руководителям нужно потерпеть.

— Не всегда это удаётся.

— Опять же, в Ярославле Никитин тоже не сразу построил чемпионскую команду, а у Гатиятулина были непростые времена в регулярном чемпионате, но в итоге человек вывел «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина. Рубить шашкой — это не всегда полезно и правильно. У каждой команды есть спад, никто не проходит дистанцию ровно. Если начинать паниковать, то ни к чему хорошему это не приведёт, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»