Александр Радулов внесён в базу сайта «Миротворец»*

Трёхкратного обладателя Кубка Гагарина форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

В четверг, 21 мая, Радулов стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» обыграл в финальной серии плей-офф казанский «Ак Барс» (общий счёт в серии 4-2). Это чемпионство стало вторым подряд для ярославского клуба.

Также в списке оказались двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Шарыченков и Николай Макаров из тольяттинской «Лады».

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

