«Калгари» подписал контракт с российским голкипером из МХЛ

Пресс-служба «Калгари Флэймз» объявила о подписании 20-летнего российского вратаря Кирилла Зарубина.

Контракт новичка рассчитан на три года. Россиянин был выбран «Калгари» в третьем раунде под 84-м общим номером на драфте НХЛ 2024 года.

В сезоне-2025/2026 Зарубин выступал в системе тульской «Академии Михайлова». В составе молодёжной команды голкипер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, две игры — в плей-ин и четыре встречи — в плей-офф. Всего за этот сезон вратарь пропустил 102 шайбы.

Также Зарубин провёл один матч за АКМ в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором отразил 40 бросков из 41.

