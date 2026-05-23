«Главные трофеи Лиги — в надёжных руках». «Адмирал» поздравил «Локомотив» с завоеванием КГ

Пресс-служба владивостокского «Адмирала» поздравила ярославский «Локомотив» со вторым подряд Кубком Гагарина, выложив фото трёх кубков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): Кубка Гагарина, КУбка победителя Восточной конференции и Кубка икры.

«Во Владивостоке — 15:00, в Ярославле — самое доброе утро. Поздравляем «Локомотив» и констатируем: главные трофеи Лиги — в надёжных руках», — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба «Адмирала»

В четверг, 21 мая, «Локомотив» обыграл в финальной серии плей-офф казанский «Ак Барс» (общий счёт в серии 4-2). Это чемпионство стало вторым подряд для ярославского клуба.

Напомним, победителем Восточной конференции в этом сезоне стал магнитогорский «Металлург», обладателем же Кубка икры стала владивостокская команда.

