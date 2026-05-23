Победа «Вегаса» с дублем Барбашёва, «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио». Главное к утру
Дубль и ассист Ивана Барбашёва, а также пас Павла Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Колорадо», «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и повела в серии со счётом 2-1, стали известны финалисты Евролиги сезона-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль и ассист Барбашёва, а также пас Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Колорадо».
- «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и повела в серии. У Вембаньямы — 26 очков.
- Стали известны финалисты Евролиги-2025/2026.
- УНИКС победил в пятом матче полуфинала Единой лиги с «Зенитом».
- Расселл взял поул в спринт-квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий.
- «Локо» обыграл МХК «Спартак» в овертайме и находится в шаге от победы в Кубке Харламова.
- «Ланс» завоевал Кубок Франции, переиграв в финале «Ниццу».
- ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 22 мая, календарь, таблица.
- ЦСКА планирует утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.
- «Калгари» подписал контракт с российским голкипером из МХЛ.
- Иван Барбашёв признан первой звездой матча «Колорадо» — «Вегас».
- Томас Тухель объяснил невызов Коула Палмера на чемпионат мира — 2026.
Комментарии