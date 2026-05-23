Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

23 мая главные новости спорта, футбол, результаты плей-офф НХЛ, НБА, формула-1, ЧМ по хоккею-2026

Победа «Вегаса» с дублем Барбашёва, «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио». Главное к утру
Комментарии

Дубль и ассист Ивана Барбашёва, а также пас Павла Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Колорадо», «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и повела в серии со счётом 2-1, стали известны финалисты Евролиги сезона-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль и ассист Барбашёва, а также пас Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Колорадо».
  2. «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и повела в серии. У Вембаньямы — 26 очков.
  3. Стали известны финалисты Евролиги-2025/2026.
  4. УНИКС победил в пятом матче полуфинала Единой лиги с «Зенитом».
  5. Расселл взял поул в спринт-квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий.
  6. «Локо» обыграл МХК «Спартак» в овертайме и находится в шаге от победы в Кубке Харламова.
  7. «Ланс» завоевал Кубок Франции, переиграв в финале «Ниццу».
  8. ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 22 мая, календарь, таблица.
  9. ЦСКА планирует утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.
  10. «Калгари» подписал контракт с российским голкипером из МХЛ.
  11. Иван Барбашёв признан первой звездой матча «Колорадо» — «Вегас».
  12. Томас Тухель объяснил невызов Коула Палмера на чемпионат мира — 2026.
Материалы по теме
Топ-события субботы: битвы за РПЛ, финал Кубка Германии, Формула-1 и бокс
Топ-события субботы: битвы за РПЛ, финал Кубка Германии, Формула-1 и бокс
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android