Автор дубля в ворота «Колорадо» Барбашёв оценил победу «Вегаса» в 1/2 финала плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв подвёл итог второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в ночь с 22 на 23 мая на льду «Болл-Арены» в американском Денвере и закончилась волевой победой гостей со счётом 3:1.

«Мы весь сезон были командой, которая очень хорошо играет в третьих периодах. У нас было много камбэков. Для нас это просто неизбежно», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Напомним, Барбашёв стал первой звездой прошедшего матча. После этой победы счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса». Следующие два матча пройдут на его площадке.