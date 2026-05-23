КХЛ определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина — 2026

Пресс-служба КХЛ сообщила, что комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги, и аналитической оценки матчей определила лауреатов финала плей-офф в четырёх номинациях. В финальной серии было сыграно шесть матчей, участие в которых приняли 33 игрока. Средняя результативность – 4,67 шайбы за игру.

Так, лучшим вратарём в пятый раз в карьере признан Даниил Исаев из «Локомотива», одержавший четыре победы в шести матчах с коэффициентом надежности 1,85. Лучшим защитником впервые в карьере признан Никита Черепанов («Локомотив»), набравший два (1+1) очка в шести матчах раунда с показателем полезности «+7».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Рихард Паник («Локомотив»), набравший три (1+2) очка в шести матчах с показателем полезности «-1». Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Степан Терехов («Ак Барс»), завершивший шесть матчей раунда с показателем полезности «-1».