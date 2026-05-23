Александр Кожевников отреагировал на победу «Локомотива» в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина сезона-2025/2026. В четверг, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.

— Александр Викторович, «Локомотив» — чемпион по делу и по духу?

— Никаких вопросов, победа Ярославля закономерна, объясняется всей логикой нашей игры. Отдаю должное Казани – мощная команда, которая распределила силы по сезону и смогла добавить в плей-офф, особенно в его середине. Но с «Локомотивом» на дистанции она не справилась, сыграла именно на 2-4. Всё по делу!

— Сам финал вам понравился?

— Боевой, рабочий хоккей среднего уровня, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.