Александр Кожевников отреагировал на победу «Локомотива» в Кубке Гагарина
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина сезона-2025/2026. В четверг, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
— Александр Викторович, «Локомотив» — чемпион по делу и по духу?
— Никаких вопросов, победа Ярославля закономерна, объясняется всей логикой нашей игры. Отдаю должное Казани – мощная команда, которая распределила силы по сезону и смогла добавить в плей-офф, особенно в его середине. Но с «Локомотивом» на дистанции она не справилась, сыграла именно на 2-4. Всё по делу!
— Сам финал вам понравился?
— Боевой, рабочий хоккей среднего уровня, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
