Боб Хартли: сейчас лучшие вратари в мире — из России

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал российских хоккеистов великолепными атлетами, отметив, что вратари из России на данный момент являются лучшими в мире. Канадский специалист ранее заявил, что завершает тренерскую карьеру. Под его руководством «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина — 2026.

— В чём, на ваш взгляд, уникальность российской хоккейной школы?
— Российские хоккеисты — великолепные атлеты. В НХЛ мне повезло работать с такими игроками, как Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Слава Козлов, Илья Ковальчук и другие. Они отличаются большой работоспособностью и характером. Для меня тренерство как работа в школе, и программа в школах «Авангард» и «Локомотив», с которой мне удалось ознакомиться, очень хорошая. Поэтому Россия и производит столько высококлассных игроков. Юные хоккеисты уже отличаются скоростью, броском, хорошей технической оснащённостью. А сейчас лучшие вратари в мире — из России, — приводит слова Хартли «РБ Спорт».

