Кожевников не согласился с выбором Даниила Исаева самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не согласился с выбором голкипера «Локомотива» Даниила Исаева самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. По словам Кожевникова, эта награда должна была достаться форварду железнодорожников Александру Радулову.

— Приз самого ценного получил вратарь «Локомотива» Даниил Исаев…

— Я всё понимаю, Исаев сыграл отлично, а молодёжь надо поддерживать. Но тут те, кто выбирал, расписался в недопонимании философии нашей игры. В этом финале и в этом плей-офф был только один самый ценный игрок – Радулов. Любой истинно хоккейный человек скажет именно так! — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.