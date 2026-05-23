«Вашингтон» не рассматривает вариант с двухлетним контрактом Овечкина — инсайдер Свралуга

Инсайдер The Athletic Бэрри Свралуга сообщил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не получит предложение о подписании нового двухлетнего соглашения. Действующий контракт россиянина со столичным клубом истекает этим летом.

«Давайте обозначим это чётко — речь о двухлетнем контракте для Овечкина вообще не идёт. Контракт может быть рассчитан только на сезон-2026/2027. И если Ови вернётся, то столкнётся с прощальными церемониями на каждой арене по ходу регулярного чемпионата», — написал Свралуга.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.