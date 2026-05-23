Боб Хартли: в России я провёл пять великолепных лет

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил проведённое время в России. Прежде канадский специалист возглавлял «Авангард». Ранее Хартли объявил, что завершает профессиональную карьеру тренера в возрасте 65 лет.

— Вы уже объявили, что завершаете свою тренерскую карьеру. Как вы будете вспоминать те годы, которые отработали в России?

— Я провёл в России пять великолепных лет. Я очень ценю тот опыт, который получил здесь. И могу говорить много хорошего про КХЛ — это лига с высокой конкуренцией. Мне нравилось жить в России, все относились ко мне очень хорошо. В «Авангард» меня пригласили Александр Дюков, Александр Крылов и Макс Сушинский, и мы успешно отработали четыре сезона.

Прошлым летом Юрий Николаев после нескольких звонков уговорил меня принять этот вызов и выиграть ещё один Кубок Гагарина. И вот мы это сделали. Я не так много что изменил, Игорь Никитин проделал отличную работу. Мы два раза играли против друг друга в финалах Кубка Гагарина, и я знаю его систему. По ходу чемпионата я изучал игроков, а они – меня, и сезон получился интересным. Ярославль — город с большой историей и гостеприимными людьми. Школа «Локомотив» — пример отличной работы, и все мы видим её результаты — три финала подряд и большое количество профессиональных игроков, — приводит слова Хартли «РБ Спорт».