Кожевников — о Бобе Хартли: он прибыл в готовый клуб, который уже был поставлен на рельсы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о покинувшем пост главного тренера «Локомотива» Бобе Хартли. Канадский специалист ранее заявил, что завершает профессиональную карьеру после победы в Кубке Гагарина.

— Ещё одна дискуссия идёт в интернете по поводу того, выиграли ли «Локомотив» и Боб Хартли на фундаменте своего предшественника Игоря Никитина – или это была новая команда. Ваше мнение?

— Ну что тут обсуждать! Правильно сказал наш легендарный Виталий Семёнович [Давыдов], Хартли прибыл в готовый клуб, который уже был поставлен на рельсы и покатил. Нужно было в первую очередь не мешать. В середине осени говорил о том, что Хартли начал что-то перестраивать, вносить элементы «бей-беги», пошли сбои. Но потом вовремя остановился – и вернулся к базовым настройкам Никитина. Результат – на табло, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.