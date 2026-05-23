Хоккей Новости

Александр Кожевников: судейство — самое слабое звено КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал судейство самым слабым звеном Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026, победителем которой стал ярославский «Локомотив».

— В целом что скажете по плей-офф?
— Приличный, средний плей-офф. Мало яркой борьбы было в большинстве серий – за исключением двух последних, очень интересных, Ярославля с Омском и Казанью. Как следствие – очень длинные паузы, которые нарушали ритм турнира. Желательно от них уходить.

— Что скажете по судейству?
— Весь год судейство было слабым звеном КХЛ. Постоянное «кино», привлечение к себе лишнего внимания, демагогия и театр одного актёра на ТВ. Хорошо лишь то, что на финал арбитры собрались – и к матчам были допущены действительно лучшие судьи. Они остались в тени – это лучший показатель качества работы, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

