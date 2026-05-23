«Барыс» объявил о продлении контракта с защитником Джейком Масси

Пресс-служба «Барыса» объявила о заключении нового контракта с канадским защитником команды Джейком Масси. Срок одностороннего соглашения — до лета 2028 года.

«Спрос на него на рынке со стороны топ-клубов был большой, но наш ведущий защитник и лидер по показателю полезности остаётся в команде. Джейк — важнейший элемент нашей обороны. Он не только держал высокую планку сам, но и помогал расти партнёрам, как это произошло в минувшем сезоне с Саматом Данияром, который сделал шаг вперёд благодаря игре в паре с Джейком. Лично для меня это отличное продление, особенно на два года», — прокомментировал новый контракт Масси генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.