Инсайдер раскрыл позицию «Филадельфии» по будущему Матвея Мичкова

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» сохраняет веру в российского нападающего команды Матвея Мичкова и хочет сохранить его в составе. Об этом сообщил журналист и инсайдер Дэвид Паньотта.

«Мы знаем, что сейчас все говорят о Мичкове и о том, что в конечном итоге произойдёт. В «Филадельфии» его действительно ценят и верят в этого парня, они хотят сохранить его в составе», — приводит слова инсайдера NHL Rumour Report в социальной сети X.

Мичков перешел в «Филадельфию» в 2024 году, ранее он выступал в КХЛ за СКА и «Сочи». В сезоне-2025/2026 российский нападающий провёл за клуб 89 матчей с учётом плей‑офф и набрал 52 (20+32) очка.