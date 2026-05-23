Дания одержала разгромную победу над Словенией в матче чемпионата мира — 2026

Сегодня, 23 мая, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Дании и Словении. Игра началась в 13:20 мск. Победу со счётом 4:0 одержали датчане.

Счёт в матче во втором периоде открыли датские хоккеисты усилиями Йоахима Блихфельда, чуть позже Патрик Русселль забросил вторую шайбу в этой встрече. На последних минутах игры Руссель оформил дубль, а за считанные секунды до конца Миккель Огор поставил точку в матче — 4:0.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.