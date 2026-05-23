Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дания одержала разгромную победу над Словенией в матче чемпионата мира — 2026

Дания одержала разгромную победу над Словенией в матче чемпионата мира — 2026
Комментарии

Сегодня, 23 мая, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Дании и Словении. Игра началась в 13:20 мск. Победу со счётом 4:0 одержали датчане.

ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Дания
Окончен
4 : 0
Словения
1:0 Блихфельд (Огор, Олесен) – 34:11 (pp)     2:0 Русселль (Бруггиссер, Огор) – 38:43     3:0 Русселль (Огор, Олесен) – 58:13     4:0 Огор (Русселль, Олесен) – 59:45    

Счёт в матче во втором периоде открыли датские хоккеисты усилиями Йоахима Блихфельда, чуть позже Патрик Русселль забросил вторую шайбу в этой встрече. На последних минутах игры Руссель оформил дубль, а за считанные секунды до конца Миккель Огор поставил точку в матче — 4:0.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 23 мая 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android