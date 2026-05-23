Главная Хоккей Новости

Терещенко: в хоккее нужно дорожить такими игроками, как Овечкин и Радулов

Терещенко: в хоккее нужно дорожить такими игроками, как Овечкин и Радулов
Пятикратный чемпион России по хоккею Алексей Терещенко высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и форварде ярославского «Локомотива» Александре Радулове, отметив, что такими хоккеистами нужно дорожить.

«Если мы говорим про НХЛ, то там дорожат такими игроками, как Овечкин и Евгений Малкин, которые вносят свой вклад в лигу, сами играют на высоком уровне. К сожалению, в нашем хоккее тренеры боятся использовать опытных, возрастных игроков, и почему, я не знаю. И из-за этого уровень хоккея немного падает. Хорошо ведь, когда есть опытные игроки, которые знают, подсказывают молодым. Если говорить про Радулова, то посмотрите, как вырос с ним в «Локомотиве» Егор Сурин.

Кто-то говорил, что без Радулова Сурин теряется, но это не так. Но он вырос как игрок благодаря Александру, который дал ему большой толчок в развитии. Да и многим ребятам Радулов показывает, как нужно правильно относиться к своей работе, любимому делу. То же самое можно сказать и про Овечкина, и про Малкина. Просто вопрос в том, что нужно дорожить такими игроками, а не списывать их со счетов. Не то чтобы им находить место в составе, а с их помощью подкручивать винтики для слаженной работы механизма», — приводит слова Терещенко ТАСС.

