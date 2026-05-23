Сборная США уступила Латвии в матче ЧМ-2026

Сегодня, 23 мая, состоялся матч группы A в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Латвии и США. Игра началась в 13:20 мск. Победу со счётом 4:2 одержали латвийцы.

Первую шайбу в матче забросил латвийский нападающий Харальд Эгле, который отличился в середине первого периода. На 35-й минуте численное большинство реализовал Мэттью Ткачук, сравнявший счёт в матче. В начале третьего периода Денис Смирнов снова вывел латвийцев вперёд, а за несколько минут до конца встречи Сандис Вилманис забил третий гол в исполнении сборной Латвии. Американские хоккеисты ответили точным броском Мэтью Оливье, однако Вилманис спустя несколько секунд оформил дубль, предопределив исход встречи — 4:2.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.