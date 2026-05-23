Илья Горохов назвал общие черты у Овечкина и Радулова

Пятикратный чемпион России по хоккею Илья Горохов высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и форварде ярославского «Локомотива» Александре Радулове, отметив, что сравнивать хоккеистов между собой некорректно.

«Радулов и Овечкин — спортсмены до мозга костей, спортивные долгожители, умеющие себя готовить не только спортивно, но и ментально, являясь одновременно для болельщиков и кумирами. Сравнивать их некорректно, но параллели провести можно, ведь очень много спортивного общего между ними. Оба хороши в силовой борьбе, максимально выносливы. Обладают многими качествами настоящего лидера, «дядьки-наставника», харизмой, что позволяет им добиваться выдающихся индивидуальных наград в том числе», — приводит слова Горохова ТАСС.