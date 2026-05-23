Владелец «Вашингтона»: восхитило, что Овечкин очень расстроился из-за невыхода в плей-офф

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился подробностями общения с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным после окончания регулярного чемпионата НХЛ.

«Меня восхищает то, что он был очень и очень расстроен тем, что мы не попали в плей-офф. Александр встречался с Крисом Патриком (генменеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») и с Брайаном Маклелланом (президент «Кэпиталз» по хоккейным операциям. — Прим. «Чемпионата») и интересовался планами на межсезонье.

Он спрашивал: «Как нам создать отличную команду? Что нужно сделать? Какой у нас план на драфте? Что мы будем делать с обменами и на рынке свободных агентов?» Ему есть над чем подумать. Не оказываю на него никакого давления. Мой совет ему такой: «Знаю, что ты не вернёшься, если не будешь на 110 % предан команде, болельщикам и желанию побеждать. Не могу решать за тебя. Ты должен это делать сам», – приводит слова Леонсиса The Athletic.

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о своём будущем в НХЛ.