Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расмус Далин и Лео Карлссон отказались сыграть за Швецию на ЧМ — Бодин

Расмус Далин и Лео Карлссон отказались сыграть за Швецию на ЧМ — Бодин
Комментарии

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин и форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон отказались от предложения сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2026 года, который проходит в Швейцарии. Об этом сообщает журналист Уффе Бодин в социальной сети Х.

По информации источника, национальная команда держала два вакантных места в заявке, рассчитывая, что руководству удастся договориться с хоккеистами. После их отказа сборная дозаявила 35-летнего защитника Тима Хеда.

На данный момент Швеция занимает четвёртое место в группе В, набрав девять очков за пять матчей.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Шведская команда выступает в одной группе со сборными Чехии, Норвегии, Дании, Словакии, Канады, Дании и Италии.

Материалы по теме
Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026
Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android