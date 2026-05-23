Расмус Далин и Лео Карлссон отказались сыграть за Швецию на ЧМ — Бодин

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин и форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон отказались от предложения сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2026 года, который проходит в Швейцарии. Об этом сообщает журналист Уффе Бодин в социальной сети Х.

По информации источника, национальная команда держала два вакантных места в заявке, рассчитывая, что руководству удастся договориться с хоккеистами. После их отказа сборная дозаявила 35-летнего защитника Тима Хеда.

На данный момент Швеция занимает четвёртое место в группе В, набрав девять очков за пять матчей.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Шведская команда выступает в одной группе со сборными Чехии, Норвегии, Дании, Словакии, Канады, Дании и Италии.