Защитник Шимон Немец не запрашивал обмен из «Нью-Джерси» — New Jersey Hockey Now

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Шимон Немец не запрашивал обмен из клуба, сообщает New Jersey Hockey Now. Ранее в словацких СМИ появилась информация, что игрок сделал запрос на обмен через своего агента.

По информации источника, хоккеист проводил встречу с новым генеральным менеджером клуба Санни Мехтой, а в интервью после окончания сезона говорил, что хотел бы продлить договор с «Дэвилз».

Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2025/2026. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Немец провёл 68 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности «-11». Шимон был выбран «Дэвилз» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2022 года.