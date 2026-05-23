Ротенберг — об «Ак Барсе»: нужно усиливать команду и строить её дальше

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о выступлении «Ак Барса» в сезоне-2025/2026. «Ак Барс» уступил «Локомотиву» (2-4) в финале Кубка Гагарина.

– Хорошие ребята, со многими лично знаком. В молодёжной сборной пересекались. С Денисенко, с Лямкиным. Он хорошо себя всегда проявляет. Хорошая команда, отличный состав, сильные исполнители. Поэтому хорошо играли весь сезон и в финале тоже.

– На что обратить внимание в будущем?
– Это такая кропотливая работа. Тут надо всё смотреть, усиливать те позиции, которые и тренерский штаб, и руководство видит. Это непростой вопрос. Этот сезон завершён, и следующий – это уже отдельная история, где нужно смотреть игроков на каждое место, у кого есть действующие контракты, у кого они заканчиваются.

Большая сейчас работа начинается. По сути, нужно строить дальше команду. Есть сильные ребята, потенциал есть. Надо усиливать команду дальше, – приводит слова Ротенберга «Бизнес Online».

«Ак Барс» сделал огромный шаг вперёд. Но в следующем сезоне в Казани будет новая команда
