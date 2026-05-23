Чемпионский парад «Локомотива» пройдёт 24 мая

Чемпионский парад «Локомотива» пройдёт в воскресенье, 24 мая, сообщает пресс-служба клуба. Ранее железнодорожники одержали победу над «Ак Барсом» (4-2) в финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Ярославская команда стала обладателем трофея второй год подряд.

«По сложившейся традиции точкой отправления будет площадь у «Арены-2000». Чемпионский автобус начнёт движение в 16:15 и прибудет на Советскую площадь около 17:00.

У болельщиков будет возможность увидеть чемпионов с Кубком Гагарина на всём протяжении маршрута. Обращаем внимание, что фан-зона на Советской площади будет работать с 15:00.

Проведём этот день вместе», — говорится в сообщении «Локомотива» в телеграм-канале.