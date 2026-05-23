Форвард «Анахайма» Терри может пропустить начало следующего сезона из-за операции — ESPN

Нападающему «Анахайм Дакс» Трою Терри необходима операция, из-за которой он может пропустить начало следующего сезона НХЛ. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что у 28-летнего хоккеиста хронические проблемы с тазобедренным суставом. По информации источника, клуб ещё не назначил дату хирургического вмешательства, после которого станут известны сроки его восстановления.

Терри выступает за «Дакс» с 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 61 матч, в которых набрал 57 (19+38) очков. В плей-офф на его счету 12 игр и 11 (3+8) очков. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

