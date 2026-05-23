Черкас: не думаю, что «Локомотив» — это сильнейшая команда в истории КХЛ

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе ярославского «Локомотива» над казанским «Ак Барсом» (4-2) в финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Железнодорожники завоевали трофей второй год подряд.

«Хочу поздравить «Локомотив» с заслуженной победой. У них выстроена отличная система подготовки резерва, вся вертикаль. Достижения клуба происходят не просто так. Сейчас молодёжная команда играет в финале Кубка Харламова, а это потенциальные хоккеисты, которые будут пополнять основу. Очень хорошая система клуба, которая даёт результат. Их правильный путь будет способствовать дальнейшему успеху на протяжение многих лет.

Отличная работа Хартли. Команду собирал ещё Никитин, но этими хоккеистами надо было управлять и готовить. Его заслуга в победе есть, но есть заслуга и Никитина. «Локомотив» — это пример, как нужно работать и добиваться результата.

Не думаю, что «Локомотив» — это сильнейшая команда в истории КХЛ. В предыдущие годы были различные команды, где играли сильные легионеры. Нельзя не сказать, что у нас сейчас отсутствуют финны, шведы. В том же СКА выступали хорошие иностранцы, когда выигрывали Кубок Гагарина. Поэтому я бы не стал говорить, что у «Локомотива» сильнейшая команда за всё время. Но на сегодняшний день это сильнейшая команда лиги», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

