Жители России рассказали, как следят за матчами Кубка Гагарина

В Казани завершился 18-й розыгрыш Кубка Гагарина. В финале ярославский «Локомотив» сразился с «Ак Барсом» и выиграл со счётом 4-2. Спортивный портал «Чемпионат» и консалтинговая компания Wanta Group узнали, как россияне следили за матчами хоккейного турнира. В опросе приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Перми и Нижнего Новгорода старше 12 лет.

Более половины опрошенных сказали, что смотрели хотя бы один матч Кубка Гагарина в этом сезоне, а среди тех, кто отметил, что интерес к турниру вырос, таких 74%. Почти треть смотрела отдельные матчи, 11% аудитории следили только за играми любимой команды.

Подавляющее большинство любителей хоккея предпочитает смотреть матчи в компании – так ответили 87%, а среди тех, кто смотрят важные игры не дома, таких 92%.

Хоккейный турнир Кубок Гагарина ассоциируется у болельщиков с атмосферой стадиона, поддержкой фанатов, а также азартом и эмоциями.

В этом году трансляцию шестого матча финальной серии Кубка Гагарина можно было посмотреть не только на стадионе, но и в кинотеатрах, которые собрали полные залы.