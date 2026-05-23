Главная Хоккей Новости

Гретцки пошутил в ответ на просьбу убедить Макдэвида уйти из «Эдмонтона»

Гретцки пошутил в ответ на просьбу убедить Макдэвида уйти из «Эдмонтона»
Бывший нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки отшутился на вопрос о возможном обмене из команды Коннора Макдэвида. Гретцки обсуждал будущее 29-летнего форварда на подкасте с бывшим игроком НФЛ Пэтом Макафи, который болеет за «Питтсбург Пингвинз».

– Я говорил с Коннором, он действительно любит играть в Эдмонтоне.

– Может, у вас получится убедить его перейти в «Питтсбург»?
– Думаю, вам самим стоит поговорить об этом с Коннором. Мне нравится моя статуя в Эдмонтоне, я бы не хотел, чтобы её сожгли (смеётся), – приводит слова Гретцки Sportskeeda.

В минувшем регулярном чемпионате Макдэвид провёл 82 матча, в которых отметился 48 заброшенными шайбами и 90 результативными передачами. В плей-офф на его счету шесть игр и 6 (1+5) очков. Хоккеист выступает за «Эдмонтон» всю свою карьеру. Ранее он подписал с «Ойлерз» двухлетний контракт, который вступает в силу с сезона-2026/2027.

«Мы были средней командой». У «Эдмонтона» остался лишь один сезон Макдэвида?
