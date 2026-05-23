«Сколько можно работать-то?» Крикунов – о решении Хартли завершить тренерскую карьеру

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал решение Боба Хартли завершить тренерскую карьеру. Ранее «Локомотив» под руководством канадского специалиста стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии «Ак Барс» (4-2).

«Меня это не удивило. Он мне ещё после «Авангарда» говорил: «Всё, Владимир, я заканчиваю, устал». Но видите, отдохнул и вернулся. Может, и сейчас пару годиков отдохнёт и вернётся, может, и нет. Сколько можно работать-то? (смеётся)» — приводит слова Крикунова Vprognoze.ru.

Хартли возглавил «Локомотив» в июле 2025 года. Ранее 65-летний специалист уже работал в КХЛ в омском «Авангарде», с которым также стал обладателем Кубка Гагарина.