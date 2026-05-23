«Югра» победила «Химик» в четвёртом матче финальной серии плей-офф ВХЛ

Сегодня, 23 мая, в Воскресенске завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местный «Химик» принимал «Югру» из Ханты-Мансийска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Химик имени Николая Эпштейна», одержали гости со счётом 3:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу югорской команды.

На 44-й минуте нападающий «Югры» Георгий Бусаров забил первый гол. На 51-й минуте форвард Вадим Фаттахов удвоил преимущество команды из Ханты-Мансийска. На 59-й минуте защитник Александр Кирпичников забросил третью шайбу гостей, установив окончательный счёт — 3:0.

Следующие матчи серии состоятся 26, 28*, 30* мая.

* если потребуется