Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Химик — Югра, результат матча 23 мая 2026 года, счет 0:3, плей-офф ВХЛ 2025-2026 (финал, Кубок чемпиона России)

«Югра» победила «Химик» в четвёртом матче финальной серии плей-офф ВХЛ
Комментарии

Сегодня, 23 мая, в Воскресенске завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местный «Химик» принимал «Югру» из Ханты-Мансийска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Химик имени Николая Эпштейна», одержали гости со счётом 3:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу югорской команды.

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
0 : 3
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Бусаров (Беляев) – 43:05 (5x5)     0:2 Фаттахов (Афанасьев) – 50:43 (5x5)     0:3 Кирпичников (Савельев, Беляев) – 58:13 (en)    

На 44-й минуте нападающий «Югры» Георгий Бусаров забил первый гол. На 51-й минуте форвард Вадим Фаттахов удвоил преимущество команды из Ханты-Мансийска. На 59-й минуте защитник Александр Кирпичников забросил третью шайбу гостей, установив окончательный счёт — 3:0.

Следующие матчи серии состоятся 26, 28*, 30* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
ВХЛ возбудила производство по поводу поведения болельщиков «Югры» в матче с «Химиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android