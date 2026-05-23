Швейцария – Венгрия, результат матча 23 мая 2026 года, счёт 9:0, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Швейцарии разгромила Венгрию на ЧМ-2026, забросив девять безответных шайб
Сегодня, 23 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Венгрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 9:0.

ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
9 : 0
Венгрия
1:0 Йози (Егер, Риа) – 18:09     2:0 Йози – 20:29     3:0 Йози – 22:54 (pp)     4:0 Майер (Мозер) – 31:37     5:0 Мальгин (Тюркауф, Андригетто) – 33:07     6:0 Тюркауф (Андригетто, Мальгин) – 35:48     7:0 Андригетто (Мозер, Берни) – 39:04     8:0 Мальгин (Тюркауф, Андригетто) – 52:58     9:0 Кнак (Йози) – 55:09    

На 19-й минуте защитник сборной Швейцарии Роман Йози забил первый гол. На 21-й минуте Йози оформил дубль, а две минуты спустя забросил третью шайбу швейцарцев, записав на свой счёт хет-трик.

На 32-й минуте нападающий Тимо Майер укрепил преимущество швейцарской команды. На 34-й минуте форвард Денис Мальгин забил пятый гол швейцарской национальной команды. На 36-й минуте нападающий Кэлвин Тюркауф довёл счёт до разгромного.

На 40-й минуте форвард Свен Андригетто забросил седьмую шайбу в ворота сборной Венгрии. На 53-й минуте Мальгин оформил дубль, забив восьмой гол швейцарцев. На 56-й минуте нападающий Симон Кнак установил окончательный счёт — 9:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Швейцария и Венгрия выступают в группе А с командами Австрии, США, Латвии, Германии, Финляндии и Великобритании.

