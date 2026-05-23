Главная Хоккей Новости

Словакия – Чехия, результат матча 23 мая 2026 года, счет 2:3, ЧМ по хоккею 2026

Чехия одержала победу над сборной Словакии на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 23 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словакии и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 3:2.

ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 3
Чехия
0:1 Воженилек (Цибулька, Кемпны) – 08:09     1:1 Гривик (Княжко, Окульяр) – 31:30     1:2 Каут (Седлак, Червенка) – 34:04 (pp)     2:2 Хромьяк – 37:50     2:3 Червенка (Каут) – 52:02    

На девятой минуте нападающий сборной Чехии Даниэль Воженилек забил первый гол. На 32-й минуте форвард команды Словакии Марек Гривик сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Мартин Каут вывел чехов вперёд. На 38-й минуте словацкий форвард Мартин Хромьяк восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте забил нападающий чешской команды Роман Червенка, установив окончательный счёт — 3:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Словакия и Чехия выступают в группе B с командами Норвегии, Дании, Канады, Дании, Швеции и Италии.

Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026
