Чехия одержала победу над сборной Словакии на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 23 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словакии и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 3:2.

На девятой минуте нападающий сборной Чехии Даниэль Воженилек забил первый гол. На 32-й минуте форвард команды Словакии Марек Гривик сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Мартин Каут вывел чехов вперёд. На 38-й минуте словацкий форвард Мартин Хромьяк восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте забил нападающий чешской команды Роман Червенка, установив окончательный счёт — 3:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Словакия и Чехия выступают в группе B с командами Норвегии, Дании, Канады, Дании, Швеции и Италии.