Инсайдер НХЛ Паньотта: это будет интересное межсезонье для «Вашингтона»

Инсайдер Дэвид Паньотта поделился мнением о предстоящем межсезонье для «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2025/2026 «столичные» заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогли выйти в плей-офф НХЛ.

«Интересно посмотреть на прогресс Ильи Протаса в связке с братом, если он попадёт в состав. Что это значит для других игроков? Некоторые интересуются, как долго в команде продержится Дилан Строум. Возможно, это касается и других – даже без упоминания Овечкина.

Это будет интересное межсезонье для «Кэпиталз». Они хотят вернуться в борьбу за плей-офф, но при этом дать своей молодёжи больше игрового времени и возможностей», – приводит слова Паньотты Russian Machine Never Breaks.

29-летний Строум набрал 58 (19+39) очков в 80 матчах минувшего регулярного чемпионата – худший результат за четыре сезона в «Вашингтоне». Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2028 года.

