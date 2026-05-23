Мать Овечкина рассказала, как отводила сына на тренировки по ночам и утрам

Татьяна Овечкина, мать нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, вспомнила как водила сына в детстве на тренировки по ночам и утрам.

«Так быстро прошло время. Сейчас Саше 40 лет. А где-то 33 года назад мы также водили своего ребенка на тренировки, где только можно: в пять утра, шесть, 11 вечера, ночью. Знаю, какой это труд, сколько это времени отнимает у родителей», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Действующий контракт россиянина со столичным клубом истекает этим летом.