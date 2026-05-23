Рыбин предположил, кто будет новым главным тренером «Локомотива»

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин ответил, кто может заменить Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива». 65-летний специалист объявил о завершении тренерской карьеры сразу после победы в Кубке Гагарина.

«Америку не открою, назвав фамилии прекрасных помощников — Пелино и Звягин, который прекрасно говорит на английском. Даже теоретически можно было бы назначить и Красоткина главным. Но, скорее всего, Пелино и будет главным тренером, он напрашивается на это место.

Кого-то нового не приведут? А зачем? У тебя готовая команда, в которой ты всех знаешь. Может, кто-то из ребят уедет покорять НХЛ, но костяк остаётся: Сурин, Исаев, Радулов, а точечно усилиться команде с таким бюджетом будет несложно», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Комментарии
