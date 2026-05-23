Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карточку 1979 года с автографом Гретцки продали за рекордные $ 540 тыс. на аукционе

Карточку 1979 года с автографом Гретцки продали за рекордные $ 540 тыс. на аукционе
Комментарии

Коллекционная хоккейная карточка 1979 года выпуска с изображением и автографом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки была продана за $ 540 тыс. на Fanatics Collect Premier Auction. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что это самая высокая стоимость хоккейной карточки с автографом. Также уточняется, что цена могла быть выше, если бы карточка получила не девять, а 10 баллов из 10 по шкале сохранности.

В декабре 2020 года карточка Гретцки без автографа и с сохранностью 10 из 10 была продана за $ 3,75 млн, что является рекордом для хоккейных карточек. Ранее ещё несколько коллекционных карточек Гретцки были проданы разные суммы от $ 720 тыс. до $ 1,29 млн. Ни одна из них не была подписана самим хоккеистом.

Материалы по теме
Гретцки пошутил в ответ на просьбу убедить Макдэвида уйти из «Эдмонтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android