Карточку 1979 года с автографом Гретцки продали за рекордные $ 540 тыс. на аукционе

Коллекционная хоккейная карточка 1979 года выпуска с изображением и автографом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки была продана за $ 540 тыс. на Fanatics Collect Premier Auction. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что это самая высокая стоимость хоккейной карточки с автографом. Также уточняется, что цена могла быть выше, если бы карточка получила не девять, а 10 баллов из 10 по шкале сохранности.

В декабре 2020 года карточка Гретцки без автографа и с сохранностью 10 из 10 была продана за $ 3,75 млн, что является рекордом для хоккейных карточек. Ранее ещё несколько коллекционных карточек Гретцки были проданы разные суммы от $ 720 тыс. до $ 1,29 млн. Ни одна из них не была подписана самим хоккеистом.