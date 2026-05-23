Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Колорадо»: больно, когда у тебя нет Макара в составе

Главный тренер «Колорадо»: больно, когда у тебя нет Макара в составе
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал отсутствие защитника команды Кейла Макара во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1:3, 0-2). Макар из-за травмы также пропустил первую игру, в которой «лавины» проиграли со счётом 2:4.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Колтон (Бёрнс, Кадри) – 16:59     1:1 Айкел (Дорофеев, Барбашёв) – 49:15     1:2 Барбашёв (Айкел, Дорофеев) – 51:22     1:3 Барбашёв (Андерссон) – 58:57    

«Больно, когда у тебя нет Макара в составе, но через это проходят все команды. [У «Вегаса»] нет Стоуна. Стоун для них – ключевой игрок. У «Миннесоты» не было Эрикссона Эка и Бродина. У нас тоже нет игроков. Наша цель – быть лучшей версией самих себя.

Нужно концентрироваться на том, что ты должен делать прямо сейчас, на том, что твоя команда должна делать. Ребята, которые вернулись в состав, должны сыграть лучше, чем раньше [в первом матче]. Не то чтобы они сыграли ужасно – просто считаю, что все эти игроки способны дать нам чуть больше.

Особенно в плане реализации – помочь нам создавать больше моментов в атаке, лучше контролировать шайбу, выходить из своей зоны и проходить среднюю зону с помощью точных передач. А в зоне атаки – продлевать давление. Как я уже сказал, они на это способны», – приводит слова Беднара сайт НХЛ.

Материалы по теме
Волшебный Барбашёв! Оформил дубль и перевернул игру с «Колорадо»
Волшебный Барбашёв! Оформил дубль и перевернул игру с «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android