Главный тренер «Колорадо»: больно, когда у тебя нет Макара в составе

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал отсутствие защитника команды Кейла Макара во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1:3, 0-2). Макар из-за травмы также пропустил первую игру, в которой «лавины» проиграли со счётом 2:4.

«Больно, когда у тебя нет Макара в составе, но через это проходят все команды. [У «Вегаса»] нет Стоуна. Стоун для них – ключевой игрок. У «Миннесоты» не было Эрикссона Эка и Бродина. У нас тоже нет игроков. Наша цель – быть лучшей версией самих себя.

Нужно концентрироваться на том, что ты должен делать прямо сейчас, на том, что твоя команда должна делать. Ребята, которые вернулись в состав, должны сыграть лучше, чем раньше [в первом матче]. Не то чтобы они сыграли ужасно – просто считаю, что все эти игроки способны дать нам чуть больше.

Особенно в плане реализации – помочь нам создавать больше моментов в атаке, лучше контролировать шайбу, выходить из своей зоны и проходить среднюю зону с помощью точных передач. А в зоне атаки – продлевать давление. Как я уже сказал, они на это способны», – приводит слова Беднара сайт НХЛ.