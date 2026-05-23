Инсайдер Паньотта высказался о новом контракте Бедарда с «Чикаго»

Инсайдер Дэвид Паньотта рассказал о ходе переговоров между «Чикаго Блэкхоукс» и нападающим Коннором Бедардом о новом соглашении.

«Переговоры продолжаются, обсуждаются различные варианты. Возможен максимально долгосрочный контракт или же более короткая сделка, чтобы заключить ещё один договор до того, как Коннор станет неограниченно свободным агентом.

Продолжительность контракта будет определять финансовые условия и наоборот. Знаете, слышал о $ 14-16 млн в год, но всё зависит от срока. В любом случае новый договор Бедарда повлияет и на других хоккеистов: Маклина Селебрини, Лео Карлссона и Каттера Готье», – приводит слова Паньотты The Fourth Period.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний форвард набрал 75 (30+45) очков в 69 матчах. За три сезона в НХЛ на его счету 203 (75+128) очка в 219 играх.

