Хоккейный тренер: есть куча игроков, которые сами никогда не подойдут к тренеру

Тренер ХК «Челны» Павел Турбин рассказал о получении тренерской лицензии и психологических особенностях работы тренера.

— Правильно понимаю, что вы довольно быстро получили тренерскую лицензию?

— У меня было уже высшее образование, я прошёл ВШТ. Затем получил тренерскую лицензию, но работа тренера — это ежедневное развитие. Помимо реального опыта, мы обмениваемся с товарищами полезной информацией, обучающими видео, ссылками на сайты. Плюс я освоил, скажем так, профессию психолога (улыбается).

— А что именно подразумеваете под работой психолога? Расскажите поподробнее.

— Это, конечно, немного шутя, но в целом я имею в виду, что нужно лучше понимать, что внутри у парней. В плане психологии люди все разные, все по-разному реагируют на критику. Ко всем нужен индивидуальный подход, с кем-то пожёстче надо, а с кем-то, наоборот, помягче, иначе парень может раскиснуть.

Когда играл, то был таким, что если со мной тренер разговор не заведёт, то я тоже не подойду. Не потому, что он мне не нравится или что-то вроде такого — просто какой-то барьер есть. Сейчас я оказался уже по другую сторону. Понимаю, что куча ребят есть таких же, которые сами никогда не подойдут к тренеру, и стараюсь с ними сам заводить разговор. Чтобы пацаны себя комфортно чувствовали, не закрывались. Сам же через всё это проходил. Поэтому хочу уделять всем внимание, чтобы со всеми был контакт, чтобы все себя комфортно чувствовали.

«Вышка» сейчас стала более молодая, вижу много примеров, как тяжело тем, кто привык занимать в детском хоккее лидирующие позиции, а потом попадает во взрослый хоккей, где надо бороться за своё место в составе — а ты не привык к этому, ты привык, что ты и так в порядке. Кто-то психологически ломается, а кто-то, наоборот, закаляет характер.

В «Челнах» у нас были положительные примеры. Например, Коля Захаров, который не попадал в начале в состав, но выгрызал своё место — и в итоге получил его. Я видел, как он злится на тренировках, как старается — это характер, который необходим для хоккеиста. Гена Наумов — тоже хороший пример парня, который успешно справился с переходом из детского хоккея в «вышку». Гена — атакующий защитник, у которого есть шансы играть на хорошем уровне, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

