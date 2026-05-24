Бывший хоккеист объяснил, стало ли за последние 10 лет сложнее пробиваться из ВХЛ в КХЛ

Тренер ХК «Челны» и бывший защитник ряда клубов КХЛ и ВХЛ Павел Турбин ответил, насколько сложным был переход из одной лиги в другую.

— Вы дебютировали в Континентальной хоккейной лиге только в 25 лет. Насколько тяжёлым был переход от ВХЛ к КХЛ?

— Самая главная разница между КХЛ и ВХЛ — быстрота принятия решения. Это сильно бросается в глаза. Но у меня этот рубеж выпал на 25 лет — я был уже относительно немолодым парнем, когда дебютировал в КХЛ, — и мне, в принципе, это далось не так тяжело. На это была предсезонка, матчей много, было время перестроиться.

На самом деле я сейчас ребятам в команде говорю, что в КХЛ играть в чём-то даже легче, потому что ты чётко понимаешь, что от тебя требуется, знаешь, что делать на льду. Самое главное — быстрее думать.

— Стало ли сложнее пробиваться из ВХЛ в КХЛ?

— В этом плане, думаю, всё плюс-минус так же, как и раньше. Возможности игроков в контексте перехода из ВХЛ в КХЛ сильно не поменялись. Что раньше, что сейчас ребятам довольно тяжело пробиваться в КХЛ.

Единственное, что можно отметить, — сейчас всё омолаживается. В ВХЛ есть лимиты на возрастных игроков. Поэтому ребятам постарше становится потяжелее. Раньше, когда я играл в ВХЛ, парней за 35 лет в каждой команде было много. Сейчас же игрок в возрасте 35+ лет — это уже прям ветеран-ветеран. Таких очень мало остаётся, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.