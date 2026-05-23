Форвард «Амура» — о невыходе клуба в плей-офф: у команды было сильное опустошение

Нападающий хабаровского «Амура» Олег Ли рассказал, как команда переживала непопадание в плей-офф КХЛ за несколько матчей до конца регулярного чемпионата.

«Последние две игры мы уже понимали, что не попадаем в плей-офф. У команды было сильное опустошение, все переживали. Все хотели, горели. По мне, мы просто поздно включились в идеологию очков, а не смотрибельной игры. Из-за опустошения провалили два последних матча. Хотелось просто уйти, отдохнуть и забыть этот сезон. Хотя много было хорошего, но когда нет результата...» — приводит слова Ли Legalbet.

«Амур» по итогам регулярки занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков. Отставание от зоны плей-офф составило девять очков. Последний раз хабаровский клуб принимал участие в розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024.