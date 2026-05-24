Экс-игрок «Автомобилиста» рассказал, как Разин изменился после перехода из ВХЛ в КХЛ

Экс-игрок «Автомобилиста» рассказал, как Разин изменился после перехода из ВХЛ в КХЛ
Бывший защитник «Автомобилиста» и «Ижстали», а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин рассказал, каким был Андрей Разин, возглавляющий «Металлург», во время работы в ВХЛ.

— Вы застали Разина в переходном периоде — сначала «Ижсталь» в ВХЛ, а на следующий год «Автомобилист» в КХЛ. Вы видели Андрея Владимировича и там, и там, были рядом в обеих командах. Каким в те годы был Разин?
— Когда мы были в Ижевске, он, конечно, особо не сдерживался в выражениях. Проверял людей на прочность. Но я к этому отнёсся совершенно спокойно, нормально. И даже когда он меня критиковал, я это абсолютно нормально воспринимал это, без каких-либо обид. В то время Андрей Владимирович мог остановить тренировку, поругать — где-то даже жёстко.

Уже потом, когда мы перешли в КХЛ, конечно, он стал сдержаннее. Но всё равно порой бывал на эмоциях. Ну, вы сами знаете, пресс-конференции смотрите (смеётся).

— На самом деле это довольно интересный пример, когда тренер приходит вот так из ВХЛ, понемногу меняет свой подход, свой образ в медиа, развивается постепенно — по году в нескольких клубах, затем «Северсталь», а потом «Металлург» — и действительно добивается больших успехов.
— Да, согласен. Он вникает во все процессы — от селекции до тренировочного процесса. Всё контролирует, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Турбиным можно прочитать на «Чемпионате»:
«В ВХЛ Разин проверял людей на прочность». Честное интервью с экс-хоккеистом КХЛ
