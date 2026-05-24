Экс-хоккеист системы «Авангарда» оценил работу главного тренера омичей Ги Буше

Бывший защитник системы «Авангарда», а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин назвал главного тренера омской команды Ги Буше хорошим специалистом.

— С позиции тренера как бы вы оценили работу главного тренера «Авангарда» Ги Буше в этом сезоне?
— Я с ним лично не пересекался, но считаю, что он сильный тренер. У него есть чёткое видение, чего он хочет, в какой хоккей играет. Смотря матчи, ты видишь рисунок игры у команды. Кому-то он симпатичен, кому-то нет. Сейчас многие критикуют системный хоккей, мол, его неинтересно смотреть. Но я всегда думал, что такие команды с упором на оборону выигрывают кубки чаще, чем те, кто играет креативно, в атаку.

Для меня Буше — хороший тренер. У него есть задача здесь и сейчас, и, на мой взгляд, он выжал максимум из команды в этом сезоне. К тому же «Локомотив» — сильная команда, да и «Авангард» вёл в серии, не проиграл как-то безвольно, в четырёх-пяти матчах. Обидно, конечно, но это не отменяет того, что Ги — сильный тренер, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Турбиным можно прочитать на «Чемпионате»:
