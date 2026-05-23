Крикунов ответил, кому бы отдал приз лучшему тренеру сезона КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением, кто заслужил приз лучшему тренеру КХЛ по итогам сезона-2025/2026. В список финалистов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

«Разин хорошо работал в этом сезоне, но думаю, награду должен забрать Козлов из этой тройки. У него было достаточно проблем, в первую очередь финансовых. А я знаю, что когда с деньгами проблемы, командой управлять очень сложно.

Но он хорошо отработал, прошёл «Автомобилист». Конечно, я бы отдал Хартли, но раз его в тройке нет, пусть победит Козлов», – приводит слова Крикунова Vprognoze.