Экс-хоккеист «Торпедо» рассказал, кто из иностранцев помог ему адаптироваться в команде

Бывший защитник ХК «Торпедо», а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин рассказал, как один разговор помог ему быстрее адаптироваться в нижегородской команде.

— У вас во время карьеры был какой-нибудь тренер, который вот так подходил, понимая, что есть закрытые ребята, и сам начинал разговор, как-то поддерживал, когда надо?

— Да, такое было. Например, в «Торпедо». Для меня это был новый вызов. Я попал в новый коллектив, осваивался долгое время, наверное, дольше, чем ожидалось. И вот где-то в середине сезона ко мне подошёл Сандис Озолиньш (работал ассистентом главного тренера «Торпедо» с 2019-го по 2022-й год. — Прим. «Чемпионата»). Он мне сказал: «Я не сразу понял, что ты за человек». Мы с ним поговорили по душам, и после этого мои результаты стали лучше. Так что такие беседы полезны для всех, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.