Турбин: в плане раскрытия потенциала Андрей Разин — один из лучших тренеров в России

Бывший защитник ряда клубов КХЛ и ВХЛ, а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин ответил, на кого из тренеров он ориентируется.

— На кого из тренеров вы ориентируетесь?

— У каждого тренера ты что-то перенимаешь, берёшь на заметку.

В плане подхода мне нравится Разин. Конечно, в каких-то моментах он для кого-то, может быть, был жёстким, но я считаю, что в плане раскрытия потенциала Андрей Владимирович — один из лучших в России. Когда ты к нему попадаешь, он выжимает из тебя максимум. Это ещё и психологическая проверка: если ты всё это прошёл, то у тебя дальше всё будет хорошо. Андрей Владимирович вообще для меня и многих игроков — это человек, который дал шанс в большом хоккее. Я ему очень благодарен. Считаю его одним из немногих тренеров в России, который действительно раскрывает игроков.

В плане атмосферы в коллективе я бы хотел отметить Гулявцева. При нём в «Амуре» была хорошая атмосфера, и этот компонент выходил чуть ли не на первый план. Если говорить именно про амплуа, то из тренеров отмечу Александра Леонидовича Юдина. При нём я провёл свои лучшие сезоны.

Можно отметить и других тренеров, под руководством которых я играл. Одного конкретного специалиста, на которого я бы прям хотел быть похож, нет. Всё равно понемножку что-то берёшь, «подсматриваешь» у каждого, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.