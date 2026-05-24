Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турбин: в плане раскрытия потенциала Андрей Разин — один из лучших тренеров в России

Турбин: в плане раскрытия потенциала Андрей Разин — один из лучших тренеров в России
Комментарии

Бывший защитник ряда клубов КХЛ и ВХЛ, а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин ответил, на кого из тренеров он ориентируется.

— На кого из тренеров вы ориентируетесь?
— У каждого тренера ты что-то перенимаешь, берёшь на заметку.

В плане подхода мне нравится Разин. Конечно, в каких-то моментах он для кого-то, может быть, был жёстким, но я считаю, что в плане раскрытия потенциала Андрей Владимирович — один из лучших в России. Когда ты к нему попадаешь, он выжимает из тебя максимум. Это ещё и психологическая проверка: если ты всё это прошёл, то у тебя дальше всё будет хорошо. Андрей Владимирович вообще для меня и многих игроков — это человек, который дал шанс в большом хоккее. Я ему очень благодарен. Считаю его одним из немногих тренеров в России, который действительно раскрывает игроков.

В плане атмосферы в коллективе я бы хотел отметить Гулявцева. При нём в «Амуре» была хорошая атмосфера, и этот компонент выходил чуть ли не на первый план. Если говорить именно про амплуа, то из тренеров отмечу Александра Леонидовича Юдина. При нём я провёл свои лучшие сезоны.

Можно отметить и других тренеров, под руководством которых я играл. Одного конкретного специалиста, на которого я бы прям хотел быть похож, нет. Всё равно понемножку что-то берёшь, «подсматриваешь» у каждого, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Турбиным можно прочитать на «Чемпионате»:
«В ВХЛ Разин проверял людей на прочность». Честное интервью с экс-хоккеистом КХЛ
Эксклюзив
«В ВХЛ Разин проверял людей на прочность». Честное интервью с экс-хоккеистом КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android